Lutto nello spettacolo, addio al grande regista: il cordoglio in lacrime dei colleghi (Di sabato 3 luglio 2021) Scomparso grande regista televisivo, ha lavorato a molte trasmissioni con Fazio, Celentano e Morandi. È morto all’età di 66 anni il noto regista del piccolo schermo, Paolo Beldì. Celebri le trasmissioni ideate e dirette, da Quelli che il calcio alle tre edizioni del Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con molti volti noti. Beldì ha esordito negli anni 80 come aiuto regista in tv, grazie ai consigli del suo maestro Beppe Recchia. In quegli anni è uno dei registi più attivi della neonata Fininvest. Nel 1987 fa il suo esordio nel varietà grazie ad Antonio Ricci che lo chiama a dirigere le ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Scomparsotelevisivo, ha lavorato a molte trasmissioni con Fazio, Celentano e Morandi. È morto all’età di 66 anni il notodel piccolo schermo, Paolo Beldì. Celebri le trasmissioni ideate e dirette, da Quelli che il calcio alle tre edizioni del Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con molti volti noti. Beldì ha esordito negli anni 80 come aiutoin tv, grazie ai consigli del suo maestro Beppe Recchia. In quegli anni è uno dei registi più attivi della neonata Fininvest. Nel 1987 fa il suo esordio nel varietà grazie ad Antonio Ricci che lo chiama a dirigere le ...

