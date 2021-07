LIVE – Berrettini-Bedene 6-4 6-4 3-1, Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 3 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Aljaz Bedene, valida per il terzo turno di Wimbledon 2021. Bis di prestazioni positive dell’azzurro in Inghilterra, alle quali Berrettini vorrà porre certamente un seguito scardinando il tennis offensivo dell’avversario sloveno; Bedene ha un’affezione particolare per il verde, però, per caratteristiche: non sarà un ostacolo agevole da superare. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di sabato 3 luglio. Segui il LIVE su ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Aljaz, valida per il terzo turno di. Bis di prestazioni positive dell’azzurro in Inghilterra, alle qualivorrà porre certamente un seguito scardinando il tennis offensivo dell’avversario sloveno;ha un’affezione particolare per il verde, però, per caratteristiche: non sarà un ostacolo agevole da superare. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di sabato 3 luglio. Segui ilsu ...

