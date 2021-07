Liubomyr Bogoslavets e la sua fisarmonica oggi pomeriggio a Udine

Leggi su udine20

(Di sabato 3 luglio 2021) Laditorna a risuonare in piazza Matteotti nel tardodi sabato 3 luglio . Il musicista che era stato trattenuto per due settimana al Centro per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, ora ospitato presso il Centro Balducci di Zugliano, ha allietato con la sua musica per due ore il centro cittadino. Molti e molte passanti con commenti positivi sottolineano l’inaspettato ma attesissimo “concerto”. Una signora porge al musicista un quaderno acquistato in attesa del suo ritorno. In allegato un bigliettino con note musicali scritte dal marito defunto. A voce la preghiera di far ...