Lecce, bimbo di un anno e mezzo incastrato dentro l’auto con 40 gradi (Di sabato 3 luglio 2021) Un bimbo di un anno e mezzo rimasto chiuso dentro l’automobile con una temperatura di 40 gradi. La madre non riusciva ad aprire la portiera. Getty Immages/Fernando Camino/archivioLe tragedie che hanno come protagonisti i bambini piccoli e molto piccoli sono all’ordine del giorno purtroppo. Solo qualche settimana fa a Pescara i genitori hanno trovato il figlio morto nel cortile. Un’altra disgrazia stava per accadere a Lecce, nel Rione San Sabino dove – riporta Today – un bimbo di appena un ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 luglio 2021) Undi unrimasto chiusomobile con una temperatura di 40. La madre non riusciva ad aprire la portiera. Getty Immages/Fernando Camino/archivioLe tragedie che hcome protagonisti i bambini piccoli e molto piccoli sono all’ordine del giorno purtroppo. Solo qualche settimana fa a Pescara i genitori htrovato il figlio morto nel cortile. Un’altra disgrazia stava per accadere a, nel Rione San Sabino dove – riporta Today – undi appena un ...

Advertising

ASAPS_Italia : Lecce, bimbo chiuso in auto: salvato dai poliziotti - stefanodonno75 : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Lecce, bimbo chiuso in auto: salvato dai poliziott... - SerglocSergio : Ogni estate c'è chi ci ricasca ?? Lecce, bimbo solo in auto sotto il sole: interviene la Polizia - LaGazzettaWeb : Lecce, bimbo chiuso in auto: salvato dai poliziotti - GiovanniRizzo11 : @stanzaselvaggia Anni fa in una marina di Lecce scomparve in pieno giorno un bimbo che giocava nel giardino recinta… -