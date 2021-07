Italiano in carcere da 100 giorni a Dubai senza un perché: ma Di Maio che fa? (Di sabato 3 luglio 2021) Nessuno ha probabilmente sentito parlare di Andrea Costantino. Nemmeno Di Maio, che pure è ministro degli Esteri. Visto che questo imprenditore Italiano è rinchiuso da 100 giorni in un carcere di Dubai senza un perché. La Farnesina si sta muovendo? E chi lo sa. Si legge sul Tempo: “Alle domande di chiarimento, da laggiù rispondono «vi faremo sapere». Andrea Costantino, imprenditore milanese di 49 anni, con doppia residenza a Milano e Dubai per motivi di lavoro, dal 21 marzo è detenuto nel carcere Al Wathba di Abu Dhabi: ma nessuno gli ha ... Leggi su ilparagone (Di sabato 3 luglio 2021) Nessuno ha probabilmente sentito parlare di Andrea Costantino. Nemmeno Di, che pure è ministro degli Esteri. Visto che questo imprenditoreè rinchiuso da 100in undiun. La Farnesina si sta muovendo? E chi lo sa. Si legge sul Tempo: “Alle domande di chiarimento, da laggiù rispondono «vi faremo sapere». Andrea Costantino, imprenditore milanese di 49 anni, con doppia residenza a Milano eper motivi di lavoro, dal 21 marzo è detenuto nelAl Wathba di Abu Dhabi: ma nessuno gli ha ...

rulajebreal : Queste immagini non provengono da un carcere libico o egiziano ma da un carcere italiano. Salvini e Meloni solidari… - Minutza2 : RT @FrancescoScati9: Possiamo dire che i secondini del carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono l'immagine di Draghi e del governo italiano c… - rocco_lando : RT @mar__bru: Italiano arrestato a Dubai senza un perché: l'imprenditore Andrea Costantino in carcere da marzo . - Tanta indignazione per P… - InfinitoNulla : RT @FrancescoScati9: Possiamo dire che i secondini del carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono l'immagine di Draghi e del governo italiano c… - brongosalvatore : RT @FrancescoScati9: Possiamo dire che i secondini del carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono l'immagine di Draghi e del governo italiano c… -