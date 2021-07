Insigne è super, tutti lo elogiano: per il Napoli è un ‘problema’ (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Insigne è uno dei punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Oltre al gol fantastico, segnato con il Belgio il commissario tecnico dell’Italia lo tiene in estrema considerazione per la sua capacità di sacrificio. In tutte le partite non ha mai fatto mancare le chiusure difensive ed anche con il Belgio si è sacrificato come se fosse un terzino. Ovviamente questo va a togliergli qualcosa a livello offensivo, perché non si possono sempre avere le forze e la lucidità per fare ripiegamenti profondi e poi scattare immediatamente. Basta ricordarsi Insigne ai tempi del Pescara di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzoè uno dei punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di. Oltre al gol fantastico, segnato con il Belgio il commissario tecnico dell’Italia lo tiene in estrema considerazione per la sua capacità di sacrificio. In tutte le partite non ha mai fatto mancare le chiusure difensive ed anche con il Belgio si è sacrificato come se fosse un terzino. Ovviamente questo va a togliergli qualcosa a livello offensivo, perché non si possono sempre avere le forze e la lucidità per fare ripiegamenti profondi e poi scattare immediatamente. Basta ricordarsiai tempi del Pescara di ...

Advertising

rossipaolo65 : RT @giuliocardone69: ...in semifinaleeee!!! bravi azzurriiii!!! sofferenza lucida dopo un rigorino ino ino...insigne finalmente in versione… - sandromy1963 : @gyn_lemon Super come un goal di Insigne al Belgio.. ?????????? - infoitsport : 'Fa sempre la cosa giusta', Il Mattino elogia Insigne dopo la super prestazione contro il Belgio - sportli26181512 : Giannichedda commenta Italia-Belgio: 'Ottima gara, super Insigne': L'ex centrocampista di Lazio e Juventus e attual… - infoitinterno : Super Barella, poi il bis di Insigne: l'Italia soffre ma abbatte il Belgio -