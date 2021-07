Inghilterra-Danimarca in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Euro 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv e streaming di Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro 2020. La sfida che mette in palio un posto in finale della rassegna continentale vede affrontarsi gli inglesi, favoriti anche in virtù del fatto che si gioca a Wembley, e i sorprendenti danesi che vogliono sovvertire il pronostico. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 7 luglio, diretta tv su Sky Sport Uno in pay e Rai Uno in chiaro, streaming su Sky Go e Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Il programma, gli orari e latv edidi. La sfida che mette in palio un posto in finale della rassegna continentale vede affrontarsi gli inglesi, favoriti anche in virtù del fatto che si gioca a Wembley, e i sorprendenti danesi che vogliono sovvertire il pronostico. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 7 luglio,tv su Sky Sport Uno in pay e Rai Uno in chiaro,su Sky Go e Rai Play. SportFace.

Advertising

SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - RaiNews : I danesi affronteranno la vincente di Inghilterra-Ucraina - Devabole : RT @Agenzia_Ansa: #Euro2020 L'Inghilterra ha battuto 4-0 l'Ucraina a Roma, qualificandosi per la semifinale di Euro 2020. Mercoledì prossi… - perrysblueeyes : e quando la Danimarca trapanerà l’Inghilterra then what - vicentesam : Alla final four Italia-Spagna e Danimarca-Inghilterra Delle quattro solo gli inglesi non hanno mai vinto il titolo… -