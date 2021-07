Infortunio Spinazzola, la moglie: «Nulla ti toglierà il sorriso, hai reso tutti orgogliosi» (Di sabato 3 luglio 2021) La moglie di Leonardo Spinazzola ha scritto un bel messaggio di incoraggiamento dopo l’Infortunio del terzino azzurro Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, sul suo profilo Instagram ha scritto un bellissimo messaggio per il terzino azzurro dopo l’Infortunio che significa per lui fine dell’Europeo. «Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te, si è fermato .. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Ladi Leonardoha scritto un bel messaggio di incoraggiamento dopo l’del terzino azzurro Miriam Sette,di Leonardo, sul suo profilo Instagram ha scritto un bellissimo messaggio per il terzino azzurro dopo l’che significa per lui fine dell’Europeo. «Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te, si è fermato .. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato ...

