IEM Cologne | si comincia il 6 luglio | la ESL comunica tutti i protocolli Covid

(Di sabato 3 luglio 2021) Il 6prenderà il via l’evento IEM di Colonia, un appuntamento molto importante e attesissimo dagli appassionati di CS: GO. Dopo 16 mesi, caratterizzati dalla pandemia di coronavirus che ha costretto a prendere decisioni drastiche per salvaguardare la salute di, finalmente si può celebrare il ritorno di un evento esports di CS: GO in LAN, che vedrà la partecipazione di 24 squadre, un montepremi di 1 milione di dollari e un nuovo trofeo in palio. L’ultima volta che i team si sono incontrati su LAN è stato in occasione dell’evento IEM Katowice, disputatosi nel marzo 2020: una competizione terminata con il successo di Natus Vincere, che ha ...