Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web, sequestrati 10 canali Telegram (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Fiale di vaccino anti Covid e falsi certificati vaccinali spacciati sul dark web. I finanzieri del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche impegnati nell'operazione "Vax Free" hanno individuato e sequestrato 10 canali e account Telegram, che rinviavano ad account anonimi su specifici 'Atreplice nella cosiddetta 'rete oscura', tramite i quali era possibile interfacciarsi con il venditore e procedere all'acquisto dopo aver completato il pagamento, rigorosamente in criptovalute. L'indagine del IV Dipartimento (Frodi e tutela del consumatore – Cybercrime) della procura di Milano - arrivata a conclusione nel ...

