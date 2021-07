Giappone | frana a sud di Tokyo | almeno 19 dispersi nella città di Atami

Advertising

Venti persone sono disperse nel centro deldopo una grandeche ha colpito la città di Atami in seguito alle precipitazioni violente di questi giorni. I video diffusi sui social media mostrano un torrente di fango scuro che ...travolge le case e le persone in fuga: 'Non abbiamo certezze sulla vita di queste persone' La zona è stata interessata da piogge intense durante i giorni scorsi. In un video mandato ...piogge record in Giappone. Piogge torrenziali si stanno abbattendo sul GIAPPONE a causa del fronte stagionale stazionario. Gli accumuli hanno raggiunto gli 800mm in tre giorni a H ...Almeno 19 persone risultano disperse in Giappone a causa di una frana che ha colpito la prefettura centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo. Lo ha reso noto un funzionario locale in q ...