Filippa Lagerback, mamma orgogliosa: grande festa per il traguardo di Stella (Di sabato 3 luglio 2021) Gli anni passano, e Stella Bossari è ormai diventata una splendida ragazza: proprio in questa calda estate ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua età, una tappa miliare nel suo percorso di studi. Stringendo forte tra le mani il diploma, sorride alla macchina fotografica e si lascia immortalare in alcuni bellissimi scatti da mamma Filippa e papà Daniele, genitori orgogliosissimi. Stella ha frequentato con grande successo la Scuola Europea di Varese, l’unica sul territorio italiano dei 14 istituti dell’Unione Europea abilitati a rilasciare il baccalaureato europeo. Il 2 luglio 2021, la ... Leggi su dilei (Di sabato 3 luglio 2021) Gli anni passano, eBossari è ormai diventata una splendida ragazza: proprio in questa calda estate ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua età, una tappa miliare nel suo percorso di studi. Stringendo forte tra le mani il diploma, sorride alla macchina fotografica e si lascia immortalare in alcuni bellissimi scatti dae papà Daniele, genitori orgogliosissimi.ha frequentato consuccesso la Scuola Europea di Varese, l’unica sul territorio italiano dei 14 istituti dell’Unione Europea abilitati a rilasciare il baccalaureato europeo. Il 2 luglio 2021, la ...

