F1 | Austria;Leclerc | strategia gomme?Prevista eliminazione Q3

(Di sabato 3 luglio 2021) "L'era messa in conto? Sì e no. Ci aspettavamo di poter uscire in Q2, ma non certo di vedere una Williams qualificatasi con le medie. Quello è stato sicuramente un po' meno atteso". ...

Non appare sorpreso Charlesdopo l'eliminazione in Q2 nelle qualifiche del GP di ...in Q2 nelle qualifiche del GP di... un posto più avanti: secondo i ferraristi laera puntare ...Charles, autore del 12° tempo nelle qualifiche del Gran ... autore del 12° tempo nelle qualifiche del Gran Premio d', ... Laera quella sin dall'inizio, andare con le medie". . 3 ...I due piloti: "Partire con le soft era assolutamente quello che volevamo evitare". La Ferrari ha sacrificato la Top Ten in griglia di partenza pur di evitare di partire con le gomme soft domenica al v ...Il duo Ferrari termina le qualifiche in 11° (Sainz) e 12° (Leclerc) posizione. Sembrerebbe trattarsi di una scelta strategica del team, data dalla possibilità di partire con gomme medie domani. Lecler ...