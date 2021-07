F1, Valtteri Bottas: “La pole era fuori portata, la McLaren con queste gomme va forte” (Di sabato 3 luglio 2021) Il finlandese Valtteri Bottas ha concluso al quinto posto le qualifiche del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg il finnico della Mercedes si è dovuto accontentare della quinta piazza sorpreso non soltanto dalla velocità del messicano Sergio Perez (Red Bull) in terza posizione, ma anche da uno scatenato Lando Norris su McLaren (2°). Per Bottas quindi un piazzamento immediatamente alle spalle del team-mate Lewis Hamilton in un time-attack nel quale l’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha fatto vedere ancora una volta di essere il più forte. “Speravo di lottare per la ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Il finlandeseha concluso al quinto posto le qualifiche del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg il finnico della Mercedes si è dovuto accontentare della quinta piazza sorpreso non soltanto dalla velocità del messicano Sergio Perez (Red Bull) in terza posizione, ma anche da uno scatenato Lando Norris su(2°). Perquindi un piazzamento immediatamente alle spalle del team-mate Lewis Hamilton in un time-attack nel quale l’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha fatto vedere ancora una volta di essere il più. “Speravo di lottare per la ...

Advertising

ansiogenaaf : @Tuttomotorspor1 Alla seconda foto Bottas va lento, altrimenti non si sarebbero ritrovati come stanno alla terza (c… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Situazione piuttosto complicata, perché Bottas non è stato l'unico a rallentare, lo hanno fatto anche altri davanti a lui… - Pro4TLZZ : RT @Gianludale27: Situazione piuttosto complicata, perché Bottas non è stato l'unico a rallentare, lo hanno fatto anche altri davanti a lui… - Gianludale27 : Situazione piuttosto complicata, perché Bottas non è stato l'unico a rallentare, lo hanno fatto anche altri davanti… - mclwrenn : te amo lewis hamilton te amo lando norris te amo daniel ricciardo te amo george russell te amo valtteri bottas -