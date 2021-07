F1, qualifiche GP Austria: Ancora Max! Norris incanta ma non basta, Hamilton partirà fuori dal “podio”. La griglia di partenza (Di sabato 3 luglio 2021) Alle 15.00 hanno preso il via le qualifiche del GP di Stiria. Dopo quello della scorsa settimana domani ci sarà il secondo atto del GP d’Austria. Una settimana fa la Pole la conquistò Max Verstappen ed oggi la musica non cambia. Sarà Ancora Max a partite in Pole domani, al suo fianco ci sarà Lando Norris in 2° posizione, seconda fila composta da Sergio Perez e Lewis Hamilton. Di seguito la griglia di partenza completa e la cronaca integrale delle qualifiche. F1, qualifiche GP Austria griglia di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 luglio 2021) Alle 15.00 hanno preso il via ledel GP di Stiria. Dopo quello della scorsa settimana domani ci sarà il secondo atto del GP d’. Una settimana fa la Pole la conquistò Max Verstappen ed oggi la musica non cambia. SaràMax a partite in Pole domani, al suo fianco ci sarà Landoin 2° posizione, seconda fila composta da Sergio Perez e Lewis. Di seguito ladicompleta e la cronaca integrale delle. F1,GPdi ...

