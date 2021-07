F1, GP Austria 2021. Mekies: “Risultato qualifiche va letto in funzione della gara” (Di sabato 3 luglio 2021) “Ovviamente non possiamo dirci soddisfatti di non essere riusciti a portare nessun pilota in Q3, ma mai come oggi il Risultato delle qualifiche va letto in funzione della gara. Infatti, con questi piazzamenti avremo la possibilità di scegliere il tipo di pneumatici con cui partire, il che dovrebbe dimostrarsi un vantaggio rispetto a chi davanti a noi in griglia dovrà partire sulle Soft”. Sono queste le parole di Laurent Mekies, che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche del Gran Premio d’Austria. “Proprio in base a ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “Ovviamente non possiamo dirci soddisfatti di non essere riusciti a portare nessun pilota in Q3, ma mai come oggi ildellevain. Infatti, con questi piazzamenti avremo la possibilità di scegliere il tipo di pneumatici con cui partire, il che dovrebbe dimostrarsi un vantaggio rispetto a chi davanti a noi in griglia dovrà partire sulle Soft”. Sono queste le parole di Laurent, che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo ledel Gran Premio d’. “Proprio in base a ...

