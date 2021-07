Crolla il tetto di una ghiacciaia | morti due bambini nel veronese

(Di sabato 3 luglio 2021) Duesononel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaed ... sul sito.

Mentre stavano giocando, ilè improvvisamente franato e i piccoli sono stati colpiti dalle pesanti pietre che li hanno travolti. Il sindaco: "Fatalità senza spiegazioni" Secondo quanto emerso ...Secondo quanto si è appreso, i quattro bimbi stavano giocando suldi una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due bambini hanno perso la vita, due sono rimasti feriti. Sul posto gli elicotteri di ...Stavano giocando nei pressi di Malga Preta, in provincia di Verona sopra il tetto di una vecchia ghiacciaia abbandonata che ha ceduto. Hanno perso la vita due bambini di 7 anni, mentre due sono rimast ...