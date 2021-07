Brutale pestaggio a Mantova | 2 ragazzi massacrati con spranghe e mazze da baseball Sono in coma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 luglio 2021) Un, quello avvenuto ieri nel parcheggio di un centro commerciale di, e che ridotto in condizioni gravissime un 35enne e un 23enne, attualmente ricoverati nel reparto di rianimazione di un ospedale della città. E ora per le due vittime, in, si teme il peggio. Specie il più giovane dei due, secondo quanto riferisce il sito di Fanpage, sarebbe in serio pericolo di vita. I carabinieri indagano sulla feroce aggressione che, in base a quanto fin qui ricostruito, e sulla base dei reperti trovati sulla scena del crimine, sarebbe stata particolarmente efferata. Una scarica di colpi violenti, quelli ...