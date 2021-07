Benzina più cara: ecco cosa sta gonfiando i prezzi (Di sabato 3 luglio 2021) Il prezzo della Benzina continua a lievitare alla pompa, sospinto da una serie di fattori, quali l’aumento della domanda, il rincaro dei prezzi delle materie prime e la scelta dell’Opec di non aprire i rubinetti all’improvviso, ma alimentare la crescita goccia a goccia. Una scelta che potrebbe far impennare l’inflazione, già piuttosto alta, ed impoverire le tasche dei consumatori. La Benzina rincara L’ultimo monitoraggio dei carburanti del MISE, il 30 giugno, ha indicato che il prezzo medio mensile dei carburanti è cresciuto moltissimo, raggiungendo gli 1,625 euro al litro per la Benzina e 1,486 euro al ... Leggi su quifinanza (Di sabato 3 luglio 2021) Il prezzo dellacontinua a lievitare alla pompa, sospinto da una serie di fattori, quali l’aumento della domanda, il rincaro deidelle materie prime e la scelta dell’Opec di non aprire i rubinetti all’improvviso, ma alimentare la crescita goccia a goccia. Una scelta che potrebbe far impennare l’inflazione, già piuttosto alta, ed impoverire le tasche dei consumatori. LarinL’ultimo monitoraggio dei carburanti del MISE, il 30 giugno, ha indicato che il prezzo medio mensile dei carburanti è cresciuto moltissimo, raggiungendo gli 1,625 euro al litro per lae 1,486 euro al ...

fattoquotidiano : Benzina e diesel sempre più cari, 9 euro in più per un pieno. Inflazione ferma all’1,3% in giugno. Scende in German… - DAtzori : RT @sostengoi40: Prezzo della benzina sempre più alto!!! Ma Salvini non doveva togliere le accise? ?????? sehttps://www.auto.it/news/news/202… - Cruise_Girl_9 : -caratteristiche volte a far durare la suddetta auto a lungo, molti anni, anche 5/6/8 anni. Auto che magari paghi u… - Mosca31589078 : @matteorenzi Grazie merda per tutti i rincari di benzina luce e gas. Grazie ai tuoi sforzi ci hai messo ancora di piu nella merda. - Flovecc : @GiacomoRisitano @zanchettin83 @GabrieleIuvina1 più benzina metti più strada fai, ma sono due motori diversi -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina più Audi Q4 e - tron, viaggio nel tempo. Prova video dell'e - SUV compatto In realtà già ora, e non siamo che nel 2021, nascono più Audi elettriche che non benzina e diesel. Ma non è affatto detto che sia una brutta notizia, neanche per i più conservatori. Forse, basta ...

Smog e inquinamento, prorogati di tre mesi i bandi per i contributi per sostituire i veicoli più inquinanti I veicoli ammessi a contributo sono quelli con alimentazione elettrica, ibrida, a gas, bifuel (benzina/metano, benzina /gpl) o a benzina ed essere conformi alla categoria Euro 6. I contributi possono ...

Smog e inquinamento, prorogati di tre mesi i bandi per i contributi per sostituire i veicoli più inquinanti I veicoli ammessi a contributo sono quelli con alimentazione elettrica, ibrida, a gas, bifuel (benzina/metano, benzina/gpl) o a benzina ed essere conformi alla categoria Euro 6. I contributi possono ...