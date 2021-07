Auto finisce in una scarpata, ferita una donna (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSassinoro – Paura a Sassinoro per un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. Una Suzuky condotta da una donna, mentre percorreva la strada provinciale 53, per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ha terminato la sua corsa in una scarpata. I caschi rossi, intervenuti sul posto, hanno recuperato l’Autovettura, solo ferite lievi, fortunatamente, per la donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSassinoro – Paura a Sassinoro per un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. Una Suzuky condotta da una, mentre percorreva la strada provinciale 53, per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ha terminato la sua corsa in una. I caschi rossi, intervenuti sul posto, hanno recuperato l’vettura, solo ferite lievi, fortunatamente, per la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

