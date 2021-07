Arbitri | Rocchi nuovo designatore arbitri Serie A e B

(Di sabato 3 luglio 2021) Gianlucaè ilarbitrale per la Can di A e B. E’ quanto ha annunciato l’Associazione italianain occasione della conferenza stampa di presentazione delle nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.subentra dopo 4 anni a Nicola Rizzoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gianlucaè il nuovo designatore degli. Le dichiarazioni dell'ex arbitro in conferenza stampa Gianlucaè il nuovo designatore degli. Le dichiarazioni dell'ex arbitro in conferenza ...Il gruppo unito è la nostra forza", ha affermato. "Per quanto riguarda la sala Var siamo a buon punto - ha concluso- non so se riusciremo a iniziare da inizio stagione ma sarà comunque ...Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della CAN, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, ...Rivoluzione nell'AIA: Nicola Rizzoli lascia il mandato, annunciato il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B ...