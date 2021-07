Uomini e Donne, l’ex dama annuncia: “Ho un tumore, ma lotto” (Di venerdì 2 luglio 2021) Uomini e Donne, brutta notizia per la donna che dalla pagine del magazine della trasmissione dice che dovrà sottoposti a operazione Il trono della trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Una notizia tristissima quella che dà Luisa Anna Monti, ex dama del trono Over di Uomini e Donne. L’ultima volta che è apparsa nel programma di Canale 5 era in studio con Salvio Calabretta, l’uomo che avrebbe dovuto sposare questa estate la per questo motivo di salute, tutto è stato rimandando. La notizia della malattia l’ha data lei stessa sul magazine dedicato al programma. Il percorso della 49enne ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021), brutta notizia per la donna che dalla pagine del magazine della trasmissione dice che dovrà sottoposti a operazione Il trono della trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Una notizia tristissima quella che dà Luisa Anna Monti, exdel trono Over di. L’ultima volta che è apparsa nel programma di Canale 5 era in studio con Salvio Calabretta, l’uomo che avrebbe dovuto sposare questa estate la per questo motivo di salute, tutto è stato rimandando. La notizia della malattia l’ha data lei stessa sul magazine dedicato al programma. Il percorso della 49enne ...

