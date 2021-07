The Last Of Us: Gabriel Luna condivide la prima foto dal set (Di venerdì 2 luglio 2021) L'attore Gabriel Luna ha condiviso online la prima foto scattata sul set della serie The Last Of Us che ritrae anche Pedro Pascal e Nico Parker. Le riprese della serie The Last Of Us sono iniziate a Calgary, in Canada, e a svelarlo è una foto dal set condivisa dall'attore Gabriel Luna. Lo scatto lo ritrae in una macchina insieme a Pedro Pascal e Nico Parker, gli altri membri della famiglia Miller nell'adattamento televisivo del popolare videogame che verrà realizzato per HBO. In The Last of Us l'attore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) L'attoreha condiviso online lascattata sul set della serie TheOf Us che ritrae anche Pedro Pascal e Nico Parker. Le riprese della serie TheOf Us sono iniziate a Calgary, in Canada, e a svelarlo è unadal set condivisa dall'attore. Lo scatto lo ritrae in una macchina insieme a Pedro Pascal e Nico Parker, gli altri membri della famiglia Miller nell'adattamento televisivo del popolare videogame che verrà realizzato per HBO. In Theof Us l'attore ...

