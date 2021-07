(Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiama Ogyre, ed è la prima azienda in Italia a fare del suo core business il "fishing for litter": ritira laraccolta indeie la trasforma in costumi da bagno. Ogyre (www.

fisco24_info : Startup paga ai pescatori la plastica che recuperano in mare: Ogyre la ricicla a sue spese e ci fa costumi da bagno -

Con la plastica recuperata, laproduce due costumi da bagno, con tessuti sintetici fatti con polimeri riciclati: Oshorts da uomo e Okini da donna, a loro volta riciclabili. Il progetto di ...Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo inall'avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in ...Si chiama Ogyre, ed è la prima azienda in Italia a fare del suo core business il "fishing for litter": ritira la plastica raccolta in mare dei pescatori e la trasforma in costumi da bagno. Ogyre (www.I giovani membri del consiglio di amministrazione sono per lo più uomini e non differiscono molto dai top manager del consiglio di amministrazione del ...