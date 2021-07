SIMEST sostiene sviluppo in India del Gruppo Tecnocap

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –, società delCDP focalizzata sull’internazionalizzazione delle imprese, sosterrà loine in altri paesi asiatici del, terzo produttore mondiale di chiusure metalliche (tappi) e macchine capsulatrici per il confezionamento sottovuoto di alimenti e bevande, nonché produttore globale di bottiglie e bombole aerosol in alluminio. In particolareentrerà con una quota del 20% nel capotale della controllatanaOriental Pvt., neocostituita in partnership con il ...

L'operazione consolida la partnership dicon Tecnocap , avviata per sostenere la presenza internazionale del Gruppo sul mercato statunitense ed in Repubblica Ceca. Le risorse consentiranno di ...è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti chela crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all'estero. Affianca l'impresa per tutto il ciclo di ...(Teleborsa) - SIMEST, società del Gruppo CDP focalizzata sull'internazionalizzazione delle imprese, sosterrà lo sviluppo in India e in altri paesi asiatici del Gruppo Tecnocap, terzo ...Il gruppo italiano produttore di imballaggio flessibile Goglio rafforza la sua presenza in Asia con un investimento da 15 milioni di euro per potenziare lo stabilimento di Goglio Tianjin Packaging, la ...