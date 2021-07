Sei minuti a mezzanotte: spie e signorine, un guerresco trascinante (Di venerdì 2 luglio 2021) SEI minuti A mezzanotte Sky cinema drama ore 21 con Judi Dench, Eddie Izzard e James D'Arcy. Regia di Andy Goddard. produzione Gran Bretagna 2020. Durata : 1 ora e 39 minutiLA TRAMA. Estate del 1939. I venti di guerra soffiano fortissimi. Un agente segreto inglese è mandato a spacciarsi per insegnante in un collegio per signorine sulla costa della Cornovaglia. Le signorine sono tedesche, piccole naziste messe lì per imparare l'inglese in vista di un prossimo impegno guerresco. L'agente sospetta che sia imminente una fuga clandestina delle collegiali in Germania. Sospetta bene. Si rivolge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) SEISky cinema drama ore 21 con Judi Dench, Eddie Izzard e James D'Arcy. Regia di Andy Goddard. produzione Gran Bretagna 2020. Durata : 1 ora e 39LA TRAMA. Estate del 1939. I venti di guerra soffiano fortissimi. Un agente segreto inglese è mandato a spacciarsi per insegnante in un collegio persulla costa della Cornovaglia. Lesono tedesche, piccole naziste messe lì per imparare l'inglese in vista di un prossimo impegno. L'agente sospetta che sia imminente una fuga clandestina delle collegiali in Germania. Sospetta bene. Si rivolge ...

