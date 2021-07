Sdraio da giardino | il relax è open air

Leggi su cityroma

(Di venerdì 2 luglio 2021) Con l’arrivo dell’estate le sedute outdoor diventano protagoniste di terrazze, giardini e dehor. Nascono vere e proprie oasi didove ogni elemento è curato con cura all’insegna del comfort e del design. Atmosfere che ci trasportano nel pieno della bella stagione per godere ogni attimo di bellezza. Progetto Verande di DimorestudioProgetto Verande sono gli arredi outdoor di Dimorestudio, fondata dal duo creativo Britt Moran ed Emiliano Salci, che rievocano atmosfere retrò. Strutture leggere ed eteree in tondino di ferro curvato e verniciati, con cuscini in poliuretano espanso, rivestiti da ricercati tessuti della collezione Dimore. Panama di ...