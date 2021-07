Previsioni meteo: radar Fossalon tecnologia d’avanguardia (Di venerdì 2 luglio 2021) “Un investimento importante, che dota la Protezione civile regionale di uno strumento all’avanguardia tecnologica su un fronte sensibile come quello della previsione sempre più accurata degli eventi meteorologici, la cui frequenza ci mette a confronto con i fenomeni determinati dal cambiamento climatico”.Lo ha detto oggi a Fossalon di Grado il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione della riattivazione del radar meteo dopo un periodo di stop dovuto ai lavori per il rinnovo dell’impianto.Come ha spiegato lo stesso Riccardi, si tratta di un’opera che mette ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 luglio 2021) “Un investimento importante, che dota la Protezione civile regionale di uno strumento all’avanguardia tecnologica su un fronte sensibile come quello della previsione sempre più accurata degli eventirologici, la cui frequenza ci mette a confronto con i fenomeni determinati dal cambiamento climatico”.Lo ha detto oggi adi Grado il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione della riattivazione deldopo un periodo di stop dovuto ai lavori per il rinnovo dell’impianto.Come ha spiegato lo stesso Riccardi, si tratta di un’opera che mette ...

