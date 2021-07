Martinez: «Il calcio non è degli allenatori, dovremmo stare in secondo piano» (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto Martínez, che stasera guiderà il Belgio contro l’Italia, per El Pais “è stato un pioniere”. Uno spagnolo apolide che appena uscita la legge Bosman, nel 1995, dopo aver giocato una sola partita col Saragozza, ha fatto i bagagli e se nè andato in Inghilterra, al Wigan, Third Division inglese. È diventato inglese. Sposato con una scozzese, ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore in Premier League prima di saltare in panchina sempre nel Regno Unito. “Quando lavori nel mondo del calcio devi assorbire la cultura del luogo in cui ti trovi. Devi sapere cosa vuole il tifoso e cosa gli piace. Ci sono tanti modi di intendere questo sport e quello corretto è quello che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto Martínez, che stasera guiderà il Belgio contro l’Italia, per El Pais “è stato un pioniere”. Uno spagnolo apolide che appena uscita la legge Bosman, nel 1995, dopo aver giocato una sola partita col Saragozza, ha fatto i bagagli e se nè andato in Inghilterra, al Wigan, Third Division inglese. È diventato inglese. Sposato con una scozzese, ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore in Premier League prima di saltare in panchina sempre nel Regno Unito. “Quando lavori nel mondo deldevi assorbire la cultura del luogo in cui ti trovi. Devi sapere cosa vuole il tifoso e cosa gli piace. Ci sono tanti modi di intendere questo sport e quello corretto è quello che ...

