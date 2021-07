“Maltrattata in ospedale”: si infittisce il mistero sulla scomparsa di Sara Pedri (Di venerdì 2 luglio 2021) Si infittisce il mistero attorno alla scomparsa della dottoressa Sara Pedri, ginecologa presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, che da ormai 4 mesi non si trova più. A quanto sembra il giorno della scomparsa Sara avrebbe presentato le proprie dimissioni e ora escono allo scoperto testimonianze agghiaccianti in merito al reparto dove Sara lavorava. Leggi anche -> “Le donne che lavorano per lei maltrattate”: la Lucarelli fa scoppiare il “Boldrini gate”, il caso che fa discutere I dettagli sull’ambiente malsano in cui ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021) Siilattorno alladella dottoressa, ginecologa presso l’Santa Chiara di Trento, che da ormai 4 mesi non si trova più. A quanto sembra il giorno dellaavrebbe presentato le proprie dimissioni e ora escono allo scoperto testimonianze agghiaccianti in merito al reparto dovelavorava. Leggi anche -> “Le donne che lavorano per lei maltrattate”: la Lucarelli fa scoppiare il “Boldrini gate”, il caso che fa discutere I dettagli sull’ambiente malsano in cui ...

