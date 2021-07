Italia in semifinale contro la Spagna. Battuto il Belgio (2-1) che ha avuto un rigore inesistente. Caroselli per le strade. Pagelle (Di venerdì 2 luglio 2021) Mancini e Vialli si abbracciano all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera. E in Italia si scatenano i Caroselli di auto, risposta gioiosa anche alla pandemia. Azzurri in semifinale dopio una grande vittoria contro il Belgio, tenuto in partita da un grossolano errore arbitrale, ossia il rigore nel finale del primo tempo, trasformato da Lukaku, dopo che Barella e Insigne avevano gonfiato, in maniera spettacolare, la rete di Courtois L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Mancini e Vialli si abbracciano all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera. E insi scatenano idi auto, risposta gioiosa anche alla pandemia. Azzurri indopio una grande vittoriail, tenuto in partita da un grossolano errore arbitrale, ossia ilnel finale del primo tempo, trasformato da Lukaku, dopo che Barella e Insigne avevano gonfiato, in maniera spettacolare, la rete di Courtois L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - Urgant_Show : CIAO SEMIFINALE ???????? L'Italia va oltre. Congratulazioni! #EURO2020 - sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - bitchimcurysama : RT @Urgant_Show: CIAO SEMIFINALE ???????? L'Italia va oltre. Congratulazioni! #EURO2020 - FlowerM91459788 : L ' ITALIA batte il BELGIO 2 - 1 all ' Allianz Arena di Monaco e vola in semifinale ! .... Ora , c' e' la Sp… -