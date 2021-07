I Nasoni raccontano Centocelle in occasione del centenario del quartiere

(Di venerdì 2 luglio 2021) 1921-2021: dal 9 al 17 luglio, per i cento anni di, la Città Ideale presenta un’edizione speciale dei I, lo spettacolo itinerante che prende vita tra le strade dello storicoromano e ne festeggia il compleanno, raccontandone storia e identità, facendo incontrare aneddoti e narrazioni degli abitanti con la Storia ufficiale, il tutto ai piedi delle rappresentative fontanelle romane. Una grande festa per i cento anni del, che nel 1921 vide la creazione del primo nucleo edilizio di quella che è l’unica borgata di Roma antecedente al fascismo. La prima borgata ...

