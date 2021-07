Giuseppe Conte ‘condannato’ dal tribunale di Pisa. La sentenza del giudice (Di venerdì 2 luglio 2021) Con una recente sentenza il tribunale di Pisa ha dichiarato illegittima sia la dichiarazione dello stato di emergenza fatta dal governo presieduto da Giuseppe Conte, sia tutti i Dpcm che sono stati varati da quella decretazione. (Continua dopo la foto) La sentenza Pisana, nello specifico, riguardava il caso di due persone accusate di aver violato le disposizioni sulla circolazione durante il periodo in cui erano imposte le rigide restrizioni anti-Covid. Il giudice ha assolto i due imputati “dopo aver accertato che le sanzioni e i divieti che per mesi e ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 luglio 2021) Con una recenteildiha dichiarato illegittima sia la dichiarazione dello stato di emergenza fatta dal governo presieduto da, sia tutti i Dpcm che sono stati varati da quella decretazione. (Continua dopo la foto) Lana, nello specifico, riguardava il caso di due persone accusate di aver violato le disposizioni sulla circolazione durante il periodo in cui erano imposte le rigide restrizioni anti-Covid. Ilha assolto i due imputati “dopo aver accertato che le sanzioni e i divieti che per mesi e ...

