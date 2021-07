Elon Musk tenta un nuovo rally al Dogecoin: il suo tweet e il fallimento del tentativo (Di venerdì 2 luglio 2021) La settimana non è cominciata nel migliore dei modi per le criptovalute, infatti anche il Bitcoin ha registrato un calo di valore, assieme anche Ripple, Cardano ed Ethereum. La cosa cambia per quanto riguarda Dogecoin, infatti la criptovaluta meme, nell’arco di queste ultime ore ha registrato un incremento del’1,67%, molti vedono dietro a questo incremento la mano di Elon Musk, ma le cose stanno davvero così? Leggi anche -> Cattive notizie per Dogecoin, per la Federal Reserve è una vera e propria truffa Il magnate di Tesla avrebbe indirizzato l’incremento di valore del Dogecoin ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021) La settimana non è cominciata nel migliore dei modi per le criptovalute, infatti anche il Bitcoin ha registrato un calo di valore, assieme anche Ripple, Cardano ed Ethereum. La cosa cambia per quanto riguarda, infatti la criptovaluta meme, nell’arco di queste ultime ore ha registrato un incremento del’1,67%, molti vedono dietro a questo incremento la mano di, ma le cose stanno davvero così? Leggi anche -> Cattive notizie per, per la Federal Reserve è una vera e propria truffa Il magnate di Tesla avrebbe indirizzato l’incremento di valore del...

