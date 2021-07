Elisabetta Canalis condurrà un programma su Tv8: ecco quale (Di venerdì 2 luglio 2021) Elisabetta Canalis è un volto molto amato del piccolo schermo. In realtà però la showgirl da molti anni si è allontanata dal mondo della televisione italiana. L'ultimo programma televisivo condotto dalla Canalis risale al 2013 quando la donna era alle redini di Zelig 1, edizione ibrida dello show comico condotto insieme a Katia Follesa e Davide Paniate. Poco dopo la Canalis ha abbandonato il mondo della conduzione anche perchè è andata a vivere negli Stati Uniti dove ha conosciuto il suo attuale marito, il chirurgo Brian Perri. I due hanno formato una famiglia dando alla luce la piccola Skyler Eva. L'ex ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 luglio 2021)è un volto molto amato del piccolo schermo. In realtà però la showgirl da molti anni si è allontanata dal mondo della televisione italiana. L'ultimotelevisivo condotto dallarisale al 2013 quando la donna era alle redini di Zelig 1, edizione ibrida dello show comico condotto insieme a Katia Follesa e Davide Paniate. Poco dopo laha abbandonato il mondo della conduzione anche perchè è andata a vivere negli Stati Uniti dove ha conosciuto il suo attuale marito, il chirurgo Brian Perri. I due hanno formato una famiglia dando alla luce la piccola Skyler Eva. L'ex ...

