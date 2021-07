Dalla parte dei detenuti e degli agenti picchiatori, ventuno anni dopo (Di venerdì 2 luglio 2021) Comincerò facendo gli auguri ai miei amici radicali, che oggi inaugurano la raccolta di firme per il referendum sulla giustizia, contando finalmente di farcela, grazie all’intervento di Salvini e della sua Lega: non 500 mila ne raccoglieremo, ma un milione, dicono, e prima di loro l’aveva detto Salvini. Avranno messo in conto l’effetto della mosca e del bue: “Ariamo”. Il bue ha trascorso la vigilia, ieri, a Santa Maria Capua Vetere, per solidarizzare con la polizia penitenziaria. Auguri, auguri. Non scherzo, lo sapete. Salvini ieri ha perfino rettificato leggermente, nel senso delle mele marce, l’automatismo della sua solidarietà con chi picchia e tortura indossando una divisa – è un tipo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Comincerò facendo gli auguri ai miei amici radicali, che oggi inaugurano la raccolta di firme per il referendum sulla giustizia, contando finalmente di farcela, grazie all’intervento di Salvini e della sua Lega: non 500 mila ne raccoglieremo, ma un milione, dicono, e prima di loro l’aveva detto Salvini. Avranno messo in conto l’effetto della mosca e del bue: “Ariamo”. Il bue ha trascorso la vigilia, ieri, a Santa Maria Capua Vetere, per solidarizzare con la polizia penitenziaria. Auguri, auguri. Non scherzo, lo sapete. Salvini ieri ha perfino rettificato leggermente, nel senso delle mele marce, l’automatismo della sua solidarietà con chi picchia e tortura indossando una divisa – è un tipo ...

Laura1Giuliani : Dalla prima volta in cui ho salito quei pochi scalini sono arrivati successi e record; sono cresciuta come calciatr… - borghi_claudio : @corradoformigli Non ci si inginocchia perchè il riscatto di una Nazione umiliata parte anche dalla convinzione che… - PIERPARDO : Sempre e per sempre dalla stessa parte, mi troverai. (Cit.) #amici - Marco_Radici : @letiziadavoli @igormelatti Comportamenti virtuosi...dalla maggior parte dei nostri concittadini ?? Come se un anno… - Patri_Marci : RT @LadyD56671901: Sto dalla parte della passione. -