Dal 5 luglio “Art in Cort” a Palazzo Mantica per UdinEstate 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tra le novità dell’edizione 2021 di UdinEstate, la rassegna estiva promossa dal Comune di Udine, ci sarà “Art in Cort”, una variegata proposta culturale che si svolgerà nella prestigiosa cornice della Corte interna di Palazzo Mantica in Via Manin 18, sede della Società Filologica Friulana che organizza e coordina la manifestazione. Il titolo della rassegna è indicativo: diverse espressioni artistiche (Art) si svolgeranno nella Corte interna del Palazzo Mantica (in Cort) tra musica e incontri sulla storia dell’arte ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tra le novità dell’edizionedi, la rassegna estiva promossa dal Comune di Udine, ci sarà “Art in”, una variegata proposta culturale che si svolgerà nella prestigiosa cornice dellae interna diin Via Manin 18, sede della Società Filologica Friulana che organizza e coordina la manifestazione. Il titolo della rassegna è indicativo: diverse espressioni artistiche (Art) si svolgeranno nellae interna del(in) tra musica e incontri sulla storia dell’arte ...

