Come Nike sta cambiando il ruolo del calcio a colpi di inclusività e sostenibilità (Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovo Nike manifesto è un inno all'inclusività, in cui il calcio viene mostrato per il suo potere aggregante, oltre che per la sua spettacolarità. La nuova campagna si chiama The Land of New Football, veicolata da un video dal montaggio serrato che riprende personaggi del calibro di Marcus Rashford, Pernille Harder, Sara Däbritz, Richarlison de Andrade, Natalia Gaitán, ma anche tanti ragazzi comuni. Sono ripresi mentre si scambiano palleggi e scandiscono slogan positivi, Come "non esistono confini" e "puoi essere chi vuoi". Ma, soprattutto, sono intenti a vivere la propria vita, ciascuno con i propri modi e le proprie ...

