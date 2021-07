Advertising

forzagranata1 : ?? #CALCIO Caos in Ligue 1: Bordeaux e Angers verso retrocessione d'ufficio Sotto esame dell'organizzazione respons… - sportli26181512 : Caos in #Ligue1: #Bordeaux e Angers verso retrocessione d'ufficio: Sotto esame dell'organizzazione responsabile per… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Ligue

Corriere dello Sport.it

PARIGI (Francia) - Angers e Bordeaux provvisoriamente retrocesse d'ufficio: èin1 . La decisione è stata presa dalla Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG), l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società. Se l'...... che ha già annunciato il suo disimpegno dagli accordi presi per le prossime stagioni, aumentando ile soprattutto l'incertezza dentro e intorno alla1. Non solo dal punto di vista ...Sotto esame dell'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società anche Marsiglia e Nantes ...A deciderlo è stata la Dncg, l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società ...