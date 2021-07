Variante Delta: la diffusione in Europa. Primi studi su efficacia vaccini (Di giovedì 1 luglio 2021) La Variante Delta si sta diffondendo velocemente in Europa: la mutazione del Sars Cov 2 potrebbe presto diventare dominante anche in Italia. Intanto, arrivano le prime conferme rispetto all’efficacia dei vaccini. Variante Delta: si diffonde in Europa, presto dominante anche in Italia La Variante Delta si sta diffondendo velocemente e di fatto in modo inarrestabile in tutta Europa. Le stime disponibili al momento riferiscono come rappresenti il 20% dei nuovi casi (comunque ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 luglio 2021) Lasi sta diffondendo velocemente in: la mutazione del Sars Cov 2 potrebbe presto diventare dominante anche in Italia. Intanto, arrivano le prime conferme rispetto all’dei: si diffonde in, presto dominante anche in Italia Lasi sta diffondendo velocemente e di fatto in modo inarrestabile in tutta. Le stime disponibili al momento riferiscono come rappresenti il 20% dei nuovi casi (comunque ...

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - seceda24 : RT @intuslegens: Leggo il giornale di oggi: «Contagiosissima la #VarianteDelta. Tra le sue insidie, la più subdola è che dà solo raffreddor… - LetiziaMoratti : A giugno la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10%, una percentuale cresciuta negli ultimi giorni d… -