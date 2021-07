Vaccini Covid Toscana, confermati gli appuntamenti di luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 luglio 2021 - confermati tutti gli appuntamenti per i Vaccini antiCovid di luglio in Toscana , ancora attesa per agosto. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Eugenio Giani . "... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 12021 -tutti gliper iantidiin, ancora attesa per agosto. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Eugenio Giani . "...

Advertising

fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - fattoquotidiano : Covid, Ema: “Due dosi dei vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”. Curevac efficacia al 48% - ladyonorato : Hey, vaccinisti senza dubbi, qui c’è uno studio scientifico con peer review che invita a ripensare la campagna vacc… - deb8479eaeef410 : RT @paolinab: Iniziativa della Asl #Roma 1 campagna vaccinale per persone senza documenti, senza dimora, ecc. Se conoscete persone o associ… - pasquamarco : RT @joker_92: BREAKING NEWS Il consiglio di amministrazione della Pfizer ammette che il loro vaccino non è progettato per porre fine alla… -