Traffico Roma del 01-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Luceverderegolare sulle principali arterie stradali della capitale in direzione centro città code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Michela Reatina code sulla tangenziale est tra via della Batteria Nomentana e Corso di Francia direzione galleria Giovanni XXIII e rallentamenti altezza A24 in direzione San Giovannirallentato a causa incidente su via Tuscolana altezza di via delle Capannelle per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia di ...