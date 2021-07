Tir sfonda guardrail e vola giù dal viadotto Spaventoso incidente in autostrada | due morti

(Di giovedì 1 luglio 2021) Incredibile tragedia sull’italiana. Un camion è precipitato nel vuoto da une due persone non ce l’hanno fatta a causa del violento impatto al suolo. Un sinistro tremendo, che non ha dunque lasciato scampo. Tra i due deceduti ci sarebbe l’autista del mezzo pesante, mentre non è chiaro chi sia esattamente la seconda vittima. L’episodio ha ovviamente provocato anche danni alla circolazione, infatti si sono formate delle code lunghissime di automobili e altri mezzi sulla carreggiata. Più precisamente sarebbero almeno cinque i chilometri di coda formatisi, oltre a fortissimi rallentamenti. Immediatamente intervenute sul posto le forze ...

Advertising

ilriformista : C'è chi punta il dito contro i guardrail 'che si piegano anche se li pendi a calci' - radioalfa : A2 del Mediterraneo, Tir sfonda il guard rail e cade dal viadotto. Morto l'autista -

Ultime Notizie dalla rete : Tir sfonda

Il Riformista

Sale a due il numero dei morti nel terribile incidente che si è verificato in tarda mattinata lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo', tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Per cause in corso di ...... che in difesa ha letteralmente alzato la saracinesca, Livorno non. Sacchettini appoggia al ...Sound - Piacenza24 Tel 0523 590590 Le più chiacchierate a Piacenza Schianto tra un'auto e duein ...La predominanza del trasporto merci su strada ha una storia lunga nel nostro paese, e con il Covid lo squilibrio tra l’uso della ferrovia e dei Tir a favore di questi ultimi si è ulteriormente accentu ...Il tratto dell’autostrada del Sole che attraversa la Ciociaria ha fatto da sfondo, ancora una volta, ad un’incidente mortale. Mercoledì 30 giugno verso le 21 una donna di 32 anni di Battipaglia si è s ...