Tennis: Wimbledon, Federer al 3° turno (Di giovedì 1 luglio 2021) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Roger Federer avanza al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. Lo svizzero, numero 8 del mondo e 6 del seeding, supera il francese Richard Gasquet, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-1, 6-4 in un'ora e 54 minuti.

