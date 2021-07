Telepass | perché saltare la fila al casello fa molto bene all' ambiente

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italia è in zona bianca ed ha già la testa proiettata verso le vacanze. Le ferie d’agosto sono ancora lontane ma l’allentamento delle restrizioni è una buona occasione per passare una giornata al mare o un weekend fuori-porta. A confermare la ripresa dei viaggi da parte degli italiani ci pensano i dati dell’Infoblu Mobility Trend, il nuovo focus sui trend della mobilità promosso da Infoblu, società del gruppo, che intende fotografare i movimenti di traffico sulla rete autostradale e stradale in Italia. Le indicazioni generali confermano che nel confronto con lo scorso anno, sia mese su mese, che dall’inizio dell’anno al 2 giugno, c’è stata una forte ripresa del ...