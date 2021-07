Sì all’equo compenso | ma solo per i professionisti La Meloni e le destre puntano a blindare le parcelle dei ricchi e ignorano il reddito da fame dei disperati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 luglio 2021) Equo, ma per i. I sovranisti non si sono curati sinora di garantire unminimo a chi lavora per pochi spiccioli. La battaglia portata avanti in Parlamento dal Movimento 5 Stelle e dal centrosinistra ha lasciato indifferenti le. Una norma già applicata in Europa e ignorata da chi ad ogni occasione ripete prima gli italiani. Ecco però che ora direttamente Giorgia, insieme ai colleghi Alessandro Morelli, della Lega, e Andrea Mandelli, di Forza Italia, presenta una proposta di legge sull’equo. Folgorati sulla via per Montecitorio? ...