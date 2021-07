(Di giovedì 1 luglio 2021), unstorico per un ragazzino non ancora 13enne. Il, statunitense di origine indiana, è diventato infatti il piùdi. Leggi anche ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Scacchi, il nuovo record di Abhimanyu Mishra: è il più giovane Grande Maestro di sempre - leggoit : #Scacchi, il nuovo record di Abhimanyu Mishra: è il più giovane Grande Maestro di sempre - CrazyRook99 : RT @Scacchierando: 12 anni 4 mesi 25 giorni. È questo il nuovo record di precocità stabilito dall’americano Mishra Abhimanyu diventato Gran… - Scacchierando : 12 anni 4 mesi 25 giorni. È questo il nuovo record di precocità stabilito dall’americano Mishra Abhimanyu diventato… - elchichu67 : @FrustalupiMario @JoeVasapollo Sarò nostalgico ma quant'era bello il pallone semplicemente a scacchi b/n invece di… -

Ultime Notizie dalla rete : Scacchi nuovo

Il Mattino

, che racconta l'incredibile storia di questo ragazzino che vive nel New Jersey, che ha imparato a giocare aa due anni e mezzo e a sette era già il bambino scacchista più promettente di ...Una partita ao ancora peggio uno stallo 'alla messicana' in cui gli avversari si tengono ... dopo la richiesta avanzata ieri sera in assemblea, si è fatto portavoce di untentativo di ...Scacchi, un record storico per un ragazzino non ancora 13enne. Il giovane Abhimanyu Mishra, statunitense di origine indiana, è diventato infatti il più giovane Grande Maestro ...Secondo Fernando Alonso, la FIA dovrebbe concentrarsi sul controllo di cose come i track limits invece che preoccuparsi dei piloti che festeggiano facendo dei burnout.