Referendum Giustizia, 105 gazebo della Lega per la raccolta delle firme (Di giovedì 1 luglio 2021) Inizia la campagna di raccolta firme della Lega per i Referendum Giustizia anche in provincia di Bergamo. L’appuntamento è dal 2 al 4 luglio con oltre 100 gazebo in altrettante piazze e in tutti i municipi. Da venerdì 2 luglio i bergamaschi potranno firmare ed essere protagonisti di una riforma della Giustizia. Obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, Giustizia giusta e equo processo per tutti. Ecco i Referendum ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Inizia la campagna diper ianche in provincia di Bergamo. L’appuntamento è dal 2 al 4 luglio con oltre 100in altrettante piazze e in tutti i municipi. Da venerdì 2 luglio i bergamaschi potranno firmare ed essere protagonisti di una riforma. Obiettivisono processi veloci, certezzapena, stop alle correnti,giusta e equo processo per tutti. Ecco i...

