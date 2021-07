Raggi tra Conte e Grillo. La guerra nel M5s rischia di azzopparla (Di giovedì 1 luglio 2021) “Bisogna sperare assolutamente che Beppe e Giuseppe si chiariscano, altrimenti qui finiamo al 10 per cento”.? Tra le mura di palazzo Senatorio c’è preoccupazione. Dalle guerre stellari tra Grillo e Conte in Campidoglio possono arrivare solo problemi. Rogne grandissime. Gli schizzi di fango della lotta tra il Garante e il quasi capo politico licenziato su due piedi rischiano di macchiare la campagna elettorale per il bis di Virginia Raggi. Per adesso a palazzo Senatorio le bocche sono cucite. Tutti sperano ancora in un miracoloso chiarimento dell’ultimo momento. Perché è vero che nei sondaggi Virginia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) “Bisogna sperare assolutamente che Beppe e Giuseppe si chiariscano, altrimenti qui finiamo al 10 per cento”.? Tra le mura di palazzo Senatorio c’è preoccupazione. Dalle guerre stellari train Campidoglio possono arrivare solo problemi. Rogne grandissime. Gli schizzi di fango della lotta tra il Garante e il quasi capo politico licenziato su due piedino di macchiare la campagna elettorale per il bis di Virginia. Per adesso a palazzo Senatorio le bocche sono cucite. Tutti sperano ancora in un miracoloso chiarimento dell’ultimo momento. Perché è vero che nei sondaggi Virginia ...

