(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Io dico:, abbandona la subalternità al Movimento o ache sono lo stesso tipo di frutto avvelenato e andiamo in mare aperto a cercare voti di riformisti e popolari insieme a chi in Forza Italia, ci sta come la Carfagna e altri, a Sala che sta facendo un gran lavoro nei Verdi". Così Carloall'HuffPost. Al Pd dico "chiaritevi le idee. L'obiettivo di Azione, che dopo le elezioni di ottobre metterà insieme un'area liberaldemocratica, non è mai stato di distruggere il Pd. L'Italia ha bisogno del Pd, ma non di questo Pd di capibastone furbi e codardi. Fatevi coraggio, che ...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Carlo Calenda: 'Caro Letta, molla Conte e Grillo, due frutti avvelenati' - TV7Benevento : Pd: Calenda, 'caro Letta molla Conte e Grillo, due frutti avvelenati'... - Fiorellissimo : RT @HuffPostItalia: Carlo Calenda: 'Caro Letta, molla Conte e Grillo, due frutti avvelenati' - Ecatetriformis : RT @andrea_zuddas: #calenda che dice ai 5S che 'vanno cancellati dalla storia politica italiana'. Calenda. Ai 5S. - andrea_zuddas : #calenda che dice ai 5S che 'vanno cancellati dalla storia politica italiana'. Calenda. Ai 5S. -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda caro

Il Tempo

Non potevano mancare Carloe Matteo Renzi , gongolanti per la fine di Conte e in strana ... Cari folli,folle, in Italia e non solo siamo in tanti che vogliamo iscriverci al club degli ......9 milioni di euro sulle sue case Il mattone costa ancora piùa Silvio Berlusconi. Il bilancio ...che perciò gira a vuoto A Roma il centrodestra potrebbe fare la mossa del cavallo candidando...Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Io dico: caro Letta, abbandona la subalternità al Movimento o a Conte che sono lo stesso tipo di frutto avvelenato e andiamo in mare aperto a cercare voti di riformisti e ...Gli studenti liguri torneranno in aula il prossimo 15 settembre, mentre nel 2022 le lezioni si chiuderanno il 10 giugno, per un totale di 206 giorni, salvo il fatto che il santo patrono cada in un gio ...